Бубнов поставил «пятерки» всем игрокам «Зенита», кроме автора победного гола в матче с «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Зенита» по итогам матча с московским «Динамо» в 13-м туре РПЛ.

Петербургская команда одержала волевую победу со счетом 2:1, голами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

Бубнов раздал «пятерки» всем игрокам «Зенита», но обделил автора победного гола Мантуана — ему только «четыре». По подсчетам Бубнова, бразилец совершил 64 технико-тактических действия, допустив 28% брака. Причем это не самый высокий показатель брака среди игроков «Зенита». Так, у Максима Глушенкова 31% при 80 ТТД.

Ранее полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался по поводу неудавшегося похищения. Вечером 23 октября злоумышленники пытались затолкнуть футболиста в джип. Мостовому удалось убежать, а все подозреваемые и заказчик преступления были задержаны.