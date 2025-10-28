Мостовой впервые высказался по теме неудавшегося похищения

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой впервые высказался после того, как 23 октября злоумышленники пытались похитить футболиста.

Преступники, выполнявшие поручение неизвестного заказчика, задержаны и дают признательные показания.

Мостовой заверил, что с ним и его семьей все хорошо, и поблагодарил всех неравнодушных людей, от которых получил очень много слов поддержки.

Ранее экс-футболист сборной России Владимир Быстров в шутку предположил, что заказчиком похищения Мостового мог быть главный тренер «Динамо» Валерий Карпин, поскольку через несколько дней бело-голубым предстоял матч с «Зенитом».