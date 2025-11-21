Бубнов предупредил о возможном расколе в «Спартаке» после ухода Станковича

Бывший защитник сборной СССР, футбольный эксперт Александр Бубнов высказался в «Коммент.Шоу» о проблемах, которые могут возникнуть у «Спартака» после увольнения главного тренера Деяна Станковича.

Бубнов считает, что возглавивший «Спартак» Вадим Романов будет опираться, прежде всего, на россиян, а с легионерами у него нет такого налаженного контакта, как у Станковича.

«Для «Спартака» сейчас такой раскол произошел, потому что, судя по всему, мало что он их приглашал, так они за него были, за Станковича. Сейчас его убрали, а что им делать? Убрали тренера, который с ними поговорить мог, он их там любил. Станкович — это Станкович. При всем уважении, а кто такой Романов?» — сказал Бубнов.

Вадим Романов является воспитанником «Спартака». Карьера игрока у него получилась скромной, и в 31 год Романов вернулся в академию красно-белых, возглавлял молодежную команду. С 2024 года работал в тренерском штабе Станковича.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал фаворита в дерби «Спартак» — ЦСКА.