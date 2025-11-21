Губерниев назвал фаворита в столичном дерби

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с «РБ Спорт» высказался о предстоящем столичном дерби.

22 ноября в 16-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА на «Лукойл Арене».

«На мой взгляд, ЦСКА — фаворит в дерби со «Спартаком», несмотря на то что у Игоря Акинфеева была травма, и возможно, что он сыграть не сможет. Считаю, что Владислав Тороп — хороший вратарь и справится в предстоящем матче», — сказал Губерниев.

При этом он отметил, что много ожидает от работы Вадима Романова в «Спартаке», назначенного исполняющим обязанности после отставки Деяна Станковича. Губерниев апеллировал к мнению Игоря Шалимова, который назвал Романова хорошим специалистом. Комментатор указал, что «Спартак» слишком полагался на иностранцев — «пора уже дать и россиянам поработать».

ЦСКА вместе с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу РПЛ по итогам первого круга, набрав 33 очка. «Спартак» занимает шестую строчку с 28 баллами.

Ранее сообщалось, что тренировку «Спартака» перед дерби пропустили сразу шесть футболистов.