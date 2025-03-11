Бубнов заступился за удаленного полузащитника «Зенита» Вендела

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил в эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что не стал бы удалять полузащитника «Зенита» Вендела за неприличный жест в адрес трибун.

Бубнов считает, что удаление Вендела спровоцировало лишнюю шумиху в прессе.

«Если бы я был на VAR, то я бы ничего не сделал. Я бы просто не обратил внимания. Судья не видел, никто не видел. Судейский комитет Вендела не осудил бы. И не было бы такого шума», — сказал специалист.

Вендел был удален в матче «Зенит» — «Факел» (2:0) за средний палец, адресованный трибунам воронежского стадиона. Бразилец утверждает, что его спровоцировали регулярными оскорблениями на расовой почве.

«Зенит» намерен обжаловать решение арбитра в КДК РФС. Если красная карточка Венделу не будет отменена, то ключевой игрок «Зенита» пропустит важнейший матч РПЛ со «Спартаком».