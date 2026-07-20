«Будь они прокляты»: Тарасова жестко ответила Германии за отстранение глухих детей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с « Абзацем » резко осудила решение властей Германии не допускать российских спортсменов на Европейские юношеские игры глухих.

Она назвала отстранение особенных детей чудовищным шагом и заявила, что их жизнь и без того наказала глухотой, а теперь наказывают еще и немцы.

«Будь они прокляты», — сказала Тарасова.

Ранее Германская ассоциация спорта глухих, согласовав позицию с правительством ФРГ, отказала российским атлетам в участии в соревнованиях. В качестве причины было указано, что немецкий народ якобы не согласен с их допуском.