«Будем играть так, чтобы вы гордились»: футболисты из Дубны поддержали амбассадора Лиги Евгения Алдонина

Футболисты одной из команд Единой Школьной Лиги из Дубны поддержали своего амбассадора Евгения Алдонина, который проводил для них мастер-класс.

«Мы слышали, что вы приболели и все очень переживаем», — сказали ребята.

Они пожелали ему скорейшего выздоровления и пообещали играть так, чтобы им гордился известный спортсмен.

В Лиге участвуют четыре вида спорта: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы. В Дубне лидируют команды школ №7 и №11. В этом году участников стало в пять раз больше, а проект расширился на десятки муниципалитетов Московской области. Победитель Дубны представит город на региональном этапе, где встретится со спортсменами из 50 городов.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что проект помогает школьникам заниматься любимым спортом, поддерживать физическую форму и развивать силу воли.