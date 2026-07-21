Избивали систематически: шокирующие подробности скандала в детском саду Сочи
СК возбудил дело по двум статьям УК РФ после скандала в детском саду Сочи
Следственные органы Сочи открыли уголовное дело против сотрудников частного или муниципального дошкольного учреждения в микрорайоне Макаренко. Поводом для расследования стали жалобы местных жительниц и публикации в соцсетях о систематическом насилии над воспитанниками, пишет Коммерсантъ.
Подробности расследования и следственные действия
Сигнал о преступлениях против несовершеннолетних поступил от матерей пострадавших воспитанников, после чего история получила широкий резонанс в социальных сетях.
Сотрудники следственного отдела по Центральному району города Сочи предпринимают следующие меры:
- Сбор доказательств: Изъяты и изучаются записи с камер внутреннего видеонаблюдения, установленных в помещениях детского сада;
- Допросы и проверки: Проводятся допросы сотрудников дошкольного учреждения, пострадавших детей, их родителей и вероятных свидетелей;
- Экспертизы: Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени вреда, причиненного здоровью детей.
Уголовно-правовая квалификация
Дело возбуждено сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ:
- Ст. 117 УК РФ — Истязание (систематическое нанесение побоев или иные violent действия);
- Ст. 156 УК РФ — Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением.