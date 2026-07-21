Избивали систематически: шокирующие подробности скандала в детском саду Сочи

Следственные органы Сочи открыли уголовное дело против сотрудников частного или муниципального дошкольного учреждения в микрорайоне Макаренко. Поводом для расследования стали жалобы местных жительниц и публикации в соцсетях о систематическом насилии над воспитанниками, пишет Коммерсантъ.