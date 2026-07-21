Жена Щербакова отреагировала на информацию о попадании в больницу

Накануне в СМИ появились слухи об экстренной госпитализации актера. Татьяна заявила, что с артистом все хорошо, и он находится дома.

Напомним, что в последние годы здоровье Щербакова не раз обсуждалось в прессе. В декабре 2023 года Борис Васильевич неудачно упал в квартире и получил перелом шейки бедра. Ему провели сложную операцию по эндопротезированию сустава, и реабилитация заняла несколько месяцев.

Однако это было не единственное испытание. В феврале 2025 года актера экстренно госпитализировали с острым сердечным приступом на фоне гипертонического криза. Врачи диагностировали нестабильную стенокардию, но благодаря своевременной помощи угрозу жизни удалось снять. Сын артиста Василий Щербаков тогда заверил, что отец в сознании и состояние стабилизировано.

В мае 2025 года Щербаков снова попал в больницу для коррекции терапии, а все лето провел на кардиореабилитации под присмотром специалистов. С тех пор его состояние оставалось стабильным, хотя периодически в прессе появлялись слухи об ухудшении самочувствия.

Родные актера неоднократно говорили, что Борис Васильевич дисциплинированно соблюдает режим, придерживается диеты и поддерживает физическую активность.

Ранее сообщалось, что народный артист СССР Владимир Спиваков покинул больничные стены и уехал из России.