Кот-курьер не прошел: как собака Фокси сорвала дерзкую поставку в нижегородскую колонию
Собака помогла пресечь доставку наркотиков котом в Нижегородской области
Сотрудники исправительной колонии № 17 в Нижегородской области пресекли необычную попытку доставки запрещенных веществ. Осужденные пытались использовать кота с тайником в ошейнике, однако пушистого «курьера» перехватили, а собака-кинолог Фокси подтвердила наличие наркотиков, пишет Москва24.
Подробности инцидента и досмотра
По информации пресс-службы ГУФСИН России по Нижегородской области, злоумышленники рассчитывали, что животное сможет беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию:
- Задержание: Сотрудники ИК-17 вовремя заметили и поймали кота, на которого был надет самодельный тканевый ошейник с неизвестными веществами inside.
- Работа кинолога: Для экспресс-анализа содержимого тайника вызвали кинолога со служебной собакой по кличке Фокси, обученной поиску наркотиков. Собака мгновенно указала на наличие запрещенных веществ, что позже подтвердила официальная экспертиза.
- Судьба кота: Животное временно «задержали» для снятия ошейника. После полного осмотра ветеринарами и сотрудниками, убедившимися, что его здоровью ничего не угрожает, кота отпустили.