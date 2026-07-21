Кот-курьер не прошел: как собака Фокси сорвала дерзкую поставку в нижегородскую колонию

По информации пресс-службы ГУФСИН России по Нижегородской области, злоумышленники рассчитывали, что животное сможет беспрепятственно проникнуть на охраняемую территорию:

Задержание: Сотрудники ИК-17 вовремя заметили и поймали кота, на которого был надет самодельный тканевый ошейник с неизвестными веществами inside.

Работа кинолога: Для экспресс-анализа содержимого тайника вызвали кинолога со служебной собакой по кличке Фокси, обученной поиску наркотиков. Собака мгновенно указала на наличие запрещенных веществ, что позже подтвердила официальная экспертиза.