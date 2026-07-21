Рыба, ягоды, орехи: невролог назвал три группы продуктов, которые спасут от деменции

Мозг стареет не только от возраста, но и от того, что мы едим, — и невролог Мансур Кутлубаев назвал три группы продуктов, которые способны затормозить этот процесс и защитить нейроны от разрушения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Жирная морская рыба — главный источник омега-3 жирных кислот, которые питают клетки мозга и поддерживают их структуру. Кутлубаев советует есть ее хотя бы 2–3 раза в неделю, чтобы получить заметный эффект. Второй щит — темные ягоды, такие как черника и черная смородина. Они богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают повреждение нейронов. Третья группа — орехи и семена, особенно тыквенные семечки, которые содержат цинк и магний, критически важные для когнитивных функций.

Невролог подчеркнул, что одного продукта недостаточно — важно сбалансированное питание с достаточным количеством клетчатки, белков, жиров и углеводов. Но есть и враги: избыток соли, животные жиры и продукты с легкоусвояемой глюкозой (сладости, белый хлеб) ускоряют старение мозга и повышают риск воспалений. Их стоит максимально ограничить.

Ранее диетолог Денисенко назвала медленное жевание способом справиться с перееданием.