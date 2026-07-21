Взрывоопасный рейс: у побережья Румынии вспыхнул танкер со сжиженным газом

В Черном море неподалеку от побережья Румынии загорелся танкер Gas Lisbon под флагом Либерии, перевозивший сжиженный природный газ. В ходе спасательной операции весь экипаж был эвакуирован, трое моряков получили травмы и были доставлены в порт Сулина, пишет Agerpres.

Подробности инцидента и спасательной операции

По сообщению Морского ведомства Румынии, чрезвычайное происшествие произошло в ночь на 21 июля около полуночи:

Локация: Судно находилось в нейтральных водах Черного моря — в 17 морских милях от румынского населенного пункта Сфынту-Георге.

Эвакуация и пострадавшие: Румынские морские спасательные службы, получив сигнал бедствия, оперативно провели операцию. Все 17 членов экипажа были эвакуированы. Трое пострадавших доставлены в румынский порт Сулина для оказания медицинской помощи.

Судно: Танкер Gas Lisbon ходит под флагом Либерии и специализируется на перевозке сжиженного природного газа (СПГ).

Официальные причины возникновения пожара на данный момент не разглашаются. ЧП произошло на фоне серии атак на танкерную инфраструктуру и терминал КТК в данном регионе, зафиксированных в предыдущие дни.