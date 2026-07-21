Ворвался в номер и ударил: почему суд в Грузии отпустил напавшего на туристку

Суть конфликта: По данным следствия и очевидцев, между участниками свадьбы и иностранными туристками произошла ссора. После этого обвиняемый проник в номер к туристкам, стал их толкать и нанес одной из женщин удар. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.