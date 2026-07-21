Ворвался в номер и ударил: почему суд в Грузии отпустил напавшего на туристку
Напавшего на туристку в Кахетии гражданина Грузии освободили
Телавский районный суд Грузии вынес решение по делу Георгия Чигладзе, задержанного после конфликта в гостинице Agarani Estate. Несмотря на прошение прокуратуры об аресте, обвиняемого отпустили под залог в 5 тысяч лари, пишет РИА Новости.
Подробности инцидента и решение суда
События разворачивались во время свадебного торжества в одном из отелей города Телави (регион Кахетия):
- Суть конфликта: По данным следствия и очевидцев, между участниками свадьбы и иностранными туристками произошла ссора. После этого обвиняемый проник в номер к туристкам, стал их толкать и нанес одной из женщин удар. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
- Статья обвинения: МВД Грузии квалифицировало действия задержанного по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
- Решение суда: Прокуратура настаивала на содержании обвиняемого под стражей до внесения залога. Однако Телавский районный суд отклонил это ходатайство и освободил Чигладзе под залог в размере 5 000 лари (около $1,85 тыс.) без предварительного заключения.