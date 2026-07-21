Снял сбитый дрон для дачного чата: чем закончилась публикация для жителя Рязани
В Рязани задержали жителя за публикацию видео со сбитым дроном в дачном чате
Сотрудники полиции Рязанской области установили личность и задержали местного жителя, который снял на видео работу ПВО по уничтожению украинского беспилотника и выложил запись в мессенджер. В регионе действует официальный запрет на публикацию подобных кадров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, пишет ТАСС.
Подробности инцидента и правовые нормы
По данным пресс-службы УМВД России по Рязанской области, правоохранители оперативно выявили автора видеозаписи и доставили его в отдел для дачи объяснений:
- Суть нарушения: 30 июня 2026 года рязанец снял момент уничтожения дрона ВСУ и выложил видео в общий чат дачного кооператива.
- Законодательные ограничения: На территории Рязанской области введен официальный запрет для СМИ и пользователей интернета на публикацию сведений о:
- работе систем ПВО и РЭБ, а также местах их дислокации;
- последствиях применения беспилотников;
- расположении объектов Минобороны РФ, военкоматов и критически важной инфраструктуры.
- Квалификация действий: В действиях задержанного усматриваются признаки административного правонарушения.