Снял сбитый дрон для дачного чата: чем закончилась публикация для жителя Рязани

Сотрудники полиции Рязанской области установили личность и задержали местного жителя, который снял на видео работу ПВО по уничтожению украинского беспилотника и выложил запись в мессенджер. В регионе действует официальный запрет на публикацию подобных кадров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области, пишет ТАСС.