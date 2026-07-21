«Детсад» как приговор: в Сочи воспитателей проверяют на жестокость к детям

Обычный детский сад в Сочи превратился в место страха для нескольких семей. Мамы заметили у детей синяки, ссадины и вырванные волосы, а после прогулок малыши начали истерить при одном упоминании о группе. RT поговорил с родителями и выяснил, что скрывали сотрудники учреждения.

Все началось с того, что мама мальчика из коррекционной группы заметила необычную реакцию ребенка на детсад и следы травм на теле. Женщина решила действовать скрыто — спрятала в группе диктофон. По данным Telegram-канала RT, на записях слышно, как взрослые кричат на детей, бьют их и таскают за волосы.

Вскоре выяснилось, что подобные истории не единичны. Родители других ребят из группы тоже находили у детей синяки и ссадины. Женщина написала заявление в полицию. По ее словам, в саду пытались уладить конфликт тихо — предлагали забрать ребенка и даже давали деньги за молчание.

Маргарита, мама другого семилетнего мальчика, рассказала RT, что за два месяца сын дважды приходил домой с синяками на ноге и спине. Сначала она списывала это на особенности ребенка и падения. Но потом сын начал истерить при слове «детсад». Воспитатель успокаивала: мол, устал и жара. Маргарита забрала документы.

Позже ей написала мама другого ребенка и показала записи с камер.

«Нам показали записи с камер. Я не буду говорить, что там происходило, у меня шок. Но детей обижали. Я знаю пять ребятишек с подобными историями», — добавила она.

Прокуратура Сочи организовала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Теперь воспитателям предстоит ответить перед законом за то, что происходило за закрытыми дверями. Родители надеются, что это не последний случай, когда правосудие вмешивается в жизнь детских учреждений.