Пьяного пилота «Уральских авиалиний» отстранили от рейса Москва — Краснодар и уволили
Пьяного пилота «Уральских авиалиний» уволили из-за рейса Москва — Краснодар
В аэропорту Домодедово от выполнения рейса в Краснодар со 162 пассажирами на борту отстранили пилота «Уральских авиалиний». Мужчина явился на работу с явными признаками алкогольного опьянения, после чего авиакомпания расторгла с ним трудовой договор. Об этом 21 июля сообщает издание URA.RU.
Подробности инцидента
- Обнаружение нарушения: На предполетном контроле медицинские специалисты обратили внимание на характерные признаки опьянения у пилота — красные глаза и сильный запах перегара.
- Результаты освидетельствования: Прибор зафиксировал 0,18 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (что соответствует примерно 0,4 промилле в крови).
- Меры и последствия: Пилота, проработавшего в компании чуть больше года, немедленно отстранили от полета и уволили. Ространснадзор по итогам проверки вынес авиакомпании предупреждение.