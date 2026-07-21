В аэропорту Домодедово от выполнения рейса в Краснодар со 162 пассажирами на борту отстранили пилота «Уральских авиалиний». Мужчина явился на работу с явными признаками алкогольного опьянения, после чего авиакомпания расторгла с ним трудовой договор. Об этом 21 июля сообщает издание URA.RU.