Жуйте медленно и худейте: диетолог объяснила, как обмануть мозг, желудок и сахар

Хотите перестать объедаться, но не готовы сидеть на диетах? Врач-диетолог Людмила Денисенко раскрыла простой трюк, который работает без таблеток и ограничений: просто жуйте медленнее, и ваш мозг получит сигнал о насыщении задолго до того, как вы лопнете. Об этом сообщает RT.

Специалист пояснила, что при быстрой еде вы не даете мозгу вовремя понять, что уже сыты, и продолжаете есть, пока сахар не подскочит или желудок не растянется до боли. Это и есть классическая ловушка переедания. Чтобы избежать этого, нужно медленно пережевывать пищу, особенно углеводы, расщепление которых начинается уже во рту. Белковую еду лучше мелко измельчать и есть маленькими кусочками — так она будет легче перевариваться и не вызовет тяжести.

Денисенко подчеркнула: неважно, что именно вы едите — медленное жевание работает как естественный регулятор. Оно дает время сигналу насыщения дойти до мозга, и вы перестаете есть ровно тогда, когда организму действительно хватило. Этот метод не требует силы воли и не лишает вас любимых блюд — достаточно просто замедлиться. А если к этому добавить осознанное питание без гаджетов и телевизора, эффект будет еще сильнее.

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