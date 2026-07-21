Воробьев проверил ход проведения работ по благоустройству парка в Раменском

В 2026 году в муниципальном округе Раменское завершат III этап благоустройства парка Усадьбы «Раменское». Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в округ, чтобы проверить ход проведения работ, а также пообщаться с жителями. Во встрече также принял участие зампред комитета Госдумы ФС РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

«Очень приятно находится в месте, которое полюбили жители. У нас в Подмосковье и, в частности, в Раменском реализуется большая программа благоустройства. Сегодня заехали проверить готовность одного из знаковых объектов - набережной Борисоглебского озера. Здесь завершается III этап проекта в парке Усадьбы «Раменское». Сам парк мы обновили ранее, а в этом году открыли набережную. На территории появились удобные дорожки, четыре зоны отдыха, включая беседку. Установили качели, шезлонги, скамейки, высадили деревья и кустарники. В обязательном порядке для безопасности посетителей мы монтируем камеры видеонаблюдения и современные системы освещения. Помимо набережной в Раменском благоустраиваем большой лесопарк «Восьмидорожье» (50 га) с пешеходными дорожками и лыжной трассой, детскими и спортивными площадками, пунктами проката и общепита», – сказал Воробьев.

Работы по обновлению территории парка Усадьбы «Раменское» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проводились в 2021-2023 годы. В прошлом году стартовало благоустройство набережной Борисоглебского озера, которую открыли месяц назад. Полностью завершить работы третьего этапа завершат к концу августа.

На набережной Борисоглебского озера обустроили комфортные пешеходные дорожки, современные зоны отдыха со скамейками и качелями, установили теневые навесы для защиты от солнца и шезлонги, а также сделали смотровую площадку и беседку. Коган подчеркнул, что проект реализуется по губернаторской программе. По его словам, жители активно поддерживали благоустройство парка.

В парке Усадьбы «Раменское» до этого уже выложили плиткой основные дорожки, аллеи и площади, проложили экотропу, обустроили детские площадки и веревочный парк, установили качели, оборудовали площадку для стритбола, воркаут-площадку и скейтпарк. Местная жительница Оксана Москвина подчеркнула, что на территории появилось много молодых деревьев, есть точки для прогулок с детьми. По инициативе жителей в парке Усадьбы «Раменское» проводятся различные спортивные турниры.

Директор дирекции парков Раменского округа Анна Юсупова рассказала, что после благоустройства посещаемость парка выросла в 3 раза – более чем до 1 млн человек в год.

В округе также ведутся работы по благоустройству лесопарка «Восьмидорожье» вблизи ул. Народное имение, в ближайшее время планируют приступить к обустройству зоны отдыха в селе Софьино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.