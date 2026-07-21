Православный дроп: молодежь помогает реставрации храма под Можайском
REGIONS: православный мерч поможет в реставрации храма в Юрлове под Можайском
Фото: [REGIONS]
Спасти храм XVIII века можно не только лопатой и кистью, но и модным принтом. Столичный фотограф с командой запустили выпуск сувенирных футболок с изображением полуразрушенной церкви в деревне Юрлово. Вся прибыль от продажи без вычетов пойдет на реставрацию старинного здания. Как стильный мерч стал инструментом благотворительности, выясняла редакция REGIONS.
Креатив во спасение
Команда молодых профессионалов, занимающихся фотосессиями, решила совместить приятное с полезным. Вдохновением стала идея подруги Лины — сделать вещь, которая привлечет внимание к разрушенным храмам и поможет их восстановлению. Так родился «дроп православных футболок», как иронично назвали проект сами создатели.
На футболках ограниченной партии — фотография руинированной церкви Воскресения Словущего и молитва. Никаких вычетов, только адресная помощь: каждый проданный экземпляр превращается в кирпич для будущей реставрации.
Храм с историей
Церковь находится в 30 км от Можайска, в деревне Юрлово. Ее построили в 1727 году, и, несмотря на возраст и запустение, здание до сих пор хранит черты нарышкинского барокко — архитектурного стиля, который угадывается в очертаниях фасадов. Сегодня святыню восстанавливают активисты, а новый мерч стал дополнительным способом привлечь внимание и собрать средства.
Настоятель храма отец Ярослав Ерофеев в соцсетях тепло отозвался об инициативе: «Хорошо получилось! Вот такая неравнодушная молодежь». Каждая купленная футболка — это не просто вещь, а вклад в сохранение истории, сделанный с креативом и душой.