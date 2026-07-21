Православный дроп: молодежь помогает реставрации храма под Можайском

Спасти храм XVIII века можно не только лопатой и кистью, но и модным принтом. Столичный фотограф с командой запустили выпуск сувенирных футболок с изображением полуразрушенной церкви в деревне Юрлово. Вся прибыль от продажи без вычетов пойдет на реставрацию старинного здания. Как стильный мерч стал инструментом благотворительности, выясняла редакция REGIONS .

Креатив во спасение

Команда молодых профессионалов, занимающихся фотосессиями, решила совместить приятное с полезным. Вдохновением стала идея подруги Лины — сделать вещь, которая привлечет внимание к разрушенным храмам и поможет их восстановлению. Так родился «дроп православных футболок», как иронично назвали проект сами создатели.

На футболках ограниченной партии — фотография руинированной церкви Воскресения Словущего и молитва. Никаких вычетов, только адресная помощь: каждый проданный экземпляр превращается в кирпич для будущей реставрации.

Храм с историей

Церковь находится в 30 км от Можайска, в деревне Юрлово. Ее построили в 1727 году, и, несмотря на возраст и запустение, здание до сих пор хранит черты нарышкинского барокко — архитектурного стиля, который угадывается в очертаниях фасадов. Сегодня святыню восстанавливают активисты, а новый мерч стал дополнительным способом привлечь внимание и собрать средства.

Настоятель храма отец Ярослав Ерофеев в соцсетях тепло отозвался об инициативе: «Хорошо получилось! Вот такая неравнодушная молодежь». Каждая купленная футболка — это не просто вещь, а вклад в сохранение истории, сделанный с креативом и душой.