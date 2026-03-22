Букмекеры назвали фаворита матча «Зенита» и «Динамо» в РПЛ

Специалисты букмекерских контор определили, у кого больше шансов победить в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет между «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщает « Лента.ру ».

Фаворитом считают петербургский клуб, хотя он играет в гостях. Поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 2,07. Успех хозяев поля оценивается в 3,65. На ничью коэффициент такой же.

Букмекеры также предполагают, что обе команды забьют. На это событие предлагают коэффициент 1,69.

Матч состоится 22 марта. Он начнется в 16:00 по московскому времени. «Зенит» сейчас идет на втором месте в турнирной таблице, у него 45 очков. «Динамо» находится на восьмой строчке с 30 очками.