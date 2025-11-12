Буланова объявила о закрытии ресторана из-за гастрольного графика

Певица Татьяна Буланова объявила о закрытии своего ресторана в Санкт-Петербурге, подаренного ей супругом. Причиной такого решения стал комплекс проблем, включая экономические трудности и невозможность совмещать управление заведением с активной гастрольной деятельностью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Сама артистка призналась, что осознанно делает выбор в пользу творчества, отказываясь от роли предпринимателя. По ее словам, интенсивный гастрольный график полностью исключает возможность уделять внимание ресторанному бизнесу, что изначально предполагало возможное завершение проекта.

Временное закрытие заведения не означает его полного исчезновения. Буланова не исключает возрождения семейного бизнеса в будущем, но уже с полностью обновленной концепцией, которая будет соответствовать ее возможностям и современным реалиям.

Таким образом, звезда демонстрирует прагматичный подход к ведению дел, предпочитая сосредоточиться на основном виде деятельности, где она обладает бесспорным профессионализмом, а не распылять силы на непрофильные проекты.

