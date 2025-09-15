Буланова раскрыла тайну развода с бывшим супругом

По словам артистки, брак, заключенный в 2004 году, распался из-за ревности и измены со стороны спортсмена. После развода Радимов, по утверждению Булановой, не оказывал материальной поддержки кроме официальных алиментов, хотя его реальные доходы были значительными.

Буланова рассказала, что узнала о размере зарплаты бывшего мужа только при оформлении визовых документов через футбольный клуб «Зенит». Несмотря на заявления Радимова о помощи, певица настаивает, что кроме обязательных алиментов никаких средств она не получала. Их общий сын Никита, которому сейчас 18 лет, также не видит от отца дополнительной финансовой поддержки или подарков.

«Но никакой помощи после развода от него не было. Закончились алименты, младшему уже 18 лет. Он (Владислав. – Прим.ред.) платил только официальные алименты. Хотя говорил, что мне помогал. Ничего он мне не давал. Бывают такие мужчины», — высказалась певица.

При этом Буланова подчеркнула, что никогда не препятствовала общению сына с отцом. Никита поддерживает отношения с Радимовым, однако, по словам певицы, не просит у него материальной помощи. Юноша окончил школу, поступил в вуз и увлекается сочинением рэп-музыки. Сам Владислав Радимов после развода создал новую семью и изредка упоминает бывшую супругу в социальных сетях, чаще в доброжелательном ключе.

