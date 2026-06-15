Буланова вступилась за Ваню Дмитриенко после критики Лозы

На музыкальном шоу LAB, которое ведет Антон Беляев, развернулась горячая дискуссия об успехе певца Вани Дмитриенко, передает KP.RU. Главный вопрос звучал так: сможет ли 20-летний артист собрать полный зал в московских «Лужниках» в 2026 году?

Известный певец Юрий Лоза высказался скептически и раскритиковал подход, при котором успех оценивают по количеству подписчиков и лайков в интернете. Лоза привел необычный пример.

«Я все время перевожу фразу, что был тогда предсказатель футбольных матчей Осьминог Пауль. У него было подписчиков и лайков больше, чем у любых Вань Дмитриенко», — с иронией сказал Лоза.

Совсем иначе посмотрела на ситуацию певица Татьяна Буланова. В комментарии KP.RU она напомнила, что Ваня уже дважды собирал полный «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Артистка уверена: если артист справился с такой площадкой в родном городе, то и «Лужники» ему покорятся.

Фото: [ скриншот видео ]

«Я думаю, что у Вани получится собрать Лужники, потому что, по крайней мере, в Петербурге он собрал два "Ледовых дворца", и это здорово. Чем Лужники хуже?» — отметила Буланова.

Напомним, Ваня Дмитриенко стал известен после участия в шоу «Голос.Дети» в 2019 году. В 2021 году его песня «Венера-Юпитер» разлетелась по Сети и стала вирусной. Сейчас певец готовится к своему самому амбициозному концерту, который запланирован на август 2026 года в спорткомплексе «Лужники».

Ранее директор певца Вани Дмитриенко ответила на обвинения в обмане после критики концерта в Волгограде.