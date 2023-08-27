Буркинийский футболист «Ахмата» получил гражданство России
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Нападающий «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате получил российское гражданство, сообщили в грозненском клубе.
25-летний футболист выступает за «Ахмат» третий сезон. В минувшем чемпионате РПЛ на его счету было 11 забитых мячей в 24 матчах. В нынешнем сезоне нападающий успел отличиться дважды.
Конате родился в Кот-д’Ивуаре, где и начинал свою футбольную карьеру. Позже принял решение выступать за национальную сборную Буркина-Фасо, за которую провел 16 матчей.
Ранее в России нападающий выступал за «Урал», «Тамбов» и «Химки». Также в его карьере были клубы из Армении, Молдавии, Латвии и Казахстана.