Буркинийский футболист «Ахмата» получил гражданство России

25-летний футболист выступает за «Ахмат» третий сезон. В минувшем чемпионате РПЛ на его счету было 11 забитых мячей в 24 матчах. В нынешнем сезоне нападающий успел отличиться дважды.

Конате родился в Кот-д’Ивуаре, где и начинал свою футбольную карьеру. Позже принял решение выступать за национальную сборную Буркина-Фасо, за которую провел 16 матчей.

Ранее в России нападающий выступал за «Урал», «Тамбов» и «Химки». Также в его карьере были клубы из Армении, Молдавии, Латвии и Казахстана.