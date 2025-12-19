Бузова спасет пельменный завод в новом фильме, снятом в Солнечногорске

В Солнечногорске завершились съемки полнометражного художественного фильма «Равиоли Оли» с телеведущей Ольгой Бузовой в главной роли, передает REGIONS.

Картина, посвященная любви и кулинарии, выйдет в широкий прокат по всей стране 5 февраля 2026 года.

По сюжету героиня Бузовой приобретает убыточное предприятие по производству пельменей. Основная линия фильма строится вокруг ее попыток спасти завод от разорения.

Для съемок задействовали узнаваемые локации Солнечногорска. В частности, съемочная группа работала на территории гостиницы в районе Ржавки, а также в культурно-досуговом центре «Метролог» в поселке Менделеево.

Местные жители позитивно отнеслись к кинематографистам. Как отметила жительница городского округа Яна Матвеева, Солнечногорск все чаще выбирают для съемок, потому что он привлекает своей инфраструктурой.

Сама Бузова уже пригласила будущих зрителей в кинотеатры, пообещав, что фильм стоит их внимания.

