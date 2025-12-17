«Президент в гостях у Матроскина»: Владимир Путин стал героем новой серии «Простоквашино»

Владимир Путин станет персонажем новой серии мультфильма «Простоквашино». «Союзмультфильм» официально подтвердил эту информацию, показав подлинный кадр с анимационным президентом. Об этом сообщает ТАСС.

Киностудия «Союзмультфильм» официально подтвердила, что Владимир Путин появится в одной из будущих серий обновленного мультсериала «Простоквашино». В студии заявили, что представленные в сети кадры с президентом в компании Матроскина, Дяди Федора и почтальона Печкина являются подлинными.

Идея включить главу государства в мультипликационный проект была озвучена осенью 2025 года. Тогда председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева на Петербургском экономическом форуме рассказала о потенциальном появлении персонажа Путина. Она выразила уверенность, что дуэт предприимчивого кота и президента сможет эффективно продвигать российскую культуру и образ страны.

