Бузова упала на лед после символического вбрасывания в КХЛ

Поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова произвела символическое вбрасывание в матче КХЛ между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом», но церемонию подпортил небольшой конфуз.

Возвращаясь на трибуны, певица поскользнулась и упала. Впрочем, ей быстро помогли подняться.

Похожий случай произошел в 2019 году, когда после символического вбрасывания перед матчем омского «Авангарда» и СКА в Балашихе упал на лед знаменитый португальский футбольный тренер Жозе Моуринью.

В Минске Бузова посетила хоккей в звездной компании продюсера Иосифа Пригожина, рэпера Сереги и заслуженного артиста Беларуси Руслана Алехно.