«Я бы была чужим человеком»: Ксения Бородина призналась, что не хотела бы жить в эмиграции

43-летняя телеведущая Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков о возможной эмиграции, пишет Super. Она заявила, что, несмотря на любовь к путешествиям и желание открывать новые страны, не рассматривает переезд из России.

Бородина призналась, что всегда с удовольствием ездит в поездки, но после них всегда хочет возвращаться домой.

По словам телеведущей, она родилась и выросла в Москве, здесь добилась всего, чего хотела, и не представляет себя полноценной частью жизни в другой стране.

«В любой другой стране я была бы чужим человеком», — написала она.

Бородина также отметила, что на ее отношение к эмиграции повлиял семейный опыт: с детства она наблюдала за жизнью мамы и видела, как та скучала по родине.

При этом Бородина подчеркнула, что не знает, что «будет дальше», но сейчас планов переезжать у нее нет. Она добавила, что ее жизнь и работа тесно связаны с Москвой и она не готова менять это в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что на Ксению Бородину обрушился хейт из-за сравнения дочерей.