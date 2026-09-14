Сочи обходит Анапу и Туапсе: раскрыт секрет привлекательности курорта для дорогих отелей

Сочи стал самым емким рынком Краснодарского края для строительства новых пятизвездочных гостиниц. В городе возводятся пять крупных комплексов категории 5* на 5,7 тыс. номеров, и для их загрузки на уровне 65% потребуется около 323 тыс. гостей в год. Об этом говорится в исследовании платформы недвижимости «Домос» и девелопера Gravion, пишет Ъ.

Премиальный туристический поток Сочи оценивается примерно в 2,5 млн человек ежегодно. Таким образом, для обеспечения целевой загрузки строящимся отелям потребуется около 12,9% существующего премиального потока.

В Анапе объем строящегося фонда 5* составляет около 1,9 тыс. номеров при премиальном турпотоке примерно в 750 тыс. человек в год. Для загрузки новых объектов на 65% потребуется около 106 тыс. гостей, или 14,2% от общего премиального потока.

В Туапсе сейчас строится около 2,4 тыс. номеров категории 5*. При этом премиальный туристический поток курорта оценивается всего в 220 тыс. человек в год. Для загрузки новых гостиниц на 65% потребуется около 135 тыс. гостей, что соответствует 61,5% существующего потока.

При расчетах аналитики учитывали среднюю загрузку отелей на уровне 65%, размещение 2,4 человека в одном номере и продолжительность поездки в среднем 10 дней. Эти параметры позволили оценить объем туристического потока, необходимый для загрузки строящегося номерного фонда.

Отдельно специалисты оценили ситуацию с учетом уже работающих пятизвездочных гостиниц. В Сочи сейчас насчитывается около 3,8 тыс. номеров категории 5*. После завершения строительства новых комплексов общий номерной фонд может увеличиться примерно до 9,5 тыс. номеров.

Для загрузки всего этого фонда на уровне 65% потребуется около 539 тыс. гостей ежегодно. Это составляет 21,6% от текущего премиального туристического потока Сочи.

В Анапе при учете действующих и строящихся гостиниц доля необходимого премиального потока составит около 34%, а в Туапсе — примерно 68%. По оценке аналитиков, эти показатели свидетельствуют о большей емкости рынка Сочи для дальнейшего развития пятизвездочной гостиничной инфраструктуры.