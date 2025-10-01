Быстров назвал тренера РПЛ, которого уволят следующим

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров в эфире шоу «О, родной футбол!» назвал тренера РПЛ, который является первым кандидатом на увольнение.

По его мнению, это наставник «Пари НН» Алексей Шпилевский. Волжане на данный момент занимают 15-е место в РПЛ, потерпев восемь поражений в 10 матчах.

«10 туров нам говорили, что будет какой-то показатель его работы, но пока мы слышим одни сказки. Мне не нравится, когда приезжают в наш чемпионат и начинают балаболить про атакующий футбол. Где твой атакующий футбол? Мы давали ему время, он знает, в каких будет условиях, но говорил постоянно про него», — сказал Быстров.

Он обратил внимание, что в матче 10-го тура против «Спартака» (0:3) футболисты «Пари НН» вяло реагировали на команды тренера, а на замену выходили будто бы нехотя.

В РПЛ состоялись уже две тренерские отставки. «Ахмат» возглавил Станислав Черчесов, а исправлять ситуацию в ФК «Сочи» отправился Игорь Осинькин.

Ранее известный тренер Виктор Гончаренко опроверг информацию о своем возможном назначении в «Акрон».