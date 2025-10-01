Гончаренко высказался о возможном назначении в «Акрон»

Известный белорусский тренер Виктор Гочаренко в эфире «Коммент.Шоу» высказался о своем возможном назначении в «Акрон».

Специалист назвал информацию «только слухами». Гончаренко отметил, что команда Заура Тедеева неплохо смотрится по игре, но, к сожалению, результат показывает не слишком хороший.

После четырех туров у тольяттинской команды было шесть очков, но в следующих шести турах «Акрон» потерпел пять поражений. В десятом туре тольяттинцы крупно проиграли «Ахмату» (0:3), что породило разговоры о возможной смене тренера. На данный момент «Акрон» занимает 14-е место в РПЛ с семью очками.

Виктор Гончаренко в минувшем сезоне работал с «Пари НН». До этого в России специалист возглавлял «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар».

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выразил надежду, что поражение от ЦСКА может пойти на пользу его команде.