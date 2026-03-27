Певица, которая уже не в первый раз занимает место в кресле наставника, рассказала о том, что остается за кадром вокального шоу. Жасмин поделилась мнением о конструктивной критике Сергея Лазарева, пригласила один из хоров на свой концерт и впервые откровенно высказалась о том, как изменилась ее жизнь с появлением внука, сообщает Starhit.

Финал шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» — время, когда страсти накаляются до предела, а баталии между членами жюри становятся почти такими же зрелищными, как выступления конкурсантов.

Жасмин, вновь оказавшаяся в составе судейской коллегии, не стала скрывать: честная обратная связь — залог роста участников. И если Сергей Лазарев порой высказывается жестко, то делает это, по ее словам, искренне и с заботой о проекте.

«Конструктивная критика должна способствовать развитию артистов», — подчеркнула певица.

Сама Жасмин, как оказалось, не разочарована ни в одном из участников. Более того, один из хоров уже получил от нее личное приглашение выступить на ее сольном концерте.

Но главные перемены в жизни звезды произошли вне сцены. Статус бабушки, признается Жасмин, подарил ей совершенно новые эмоции. Внук гостит у нее раз в неделю, и эти дни она ждет с особым трепетом.

При этом в отношениях с невесткой Евой, как отмечает певица, царит полная гармония: доброжелательность и уважение, а также понимание, что у каждой семьи должна быть своя территория.

Супруг Жасмин, Илан, активно включен в семейные хлопоты — помогает с детьми и по дому. А дочь Маргарита, по словам певицы, уже научилась не обращать внимания на хейтеров: вера в себя и настойчивость, уверена Жасмин, в итоге всегда приводят к успеху.

Не обошлось и без вопросов о темной стороне публичности. Певица призналась, что сталкиваться с неадекватными фанатами и сталкерами — неизбежная часть ее работы, но главное в таких ситуациях — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Ранее певица Слава впервые рассказала о прозвищах, которые ей дали коллеги.