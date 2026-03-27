«Сталин», «Ким Чен Ын», «кабаниха»: Слава впервые рассказала о прозвищах, которые ей дали коллеги

Певица, которую одни обожают за откровенность, а другие боятся за резкость, наконе, раскрыла, как ее называют за кулисами шоу-бизнеса. Слава призналась, что коллеги и друзья давно наградили ее прозвищами вроде «Сталин» и «Круэлла» — и это лишь малая часть списка, пишет Super.

Анастасия Сланевская редко оставляет равнодушными даже тех, кто с ней не знаком лично. Но, оказывается, свои жесткие эпитеты ей дарят не только хейтеры, но и ближайшее окружение.

В свежем интервью певица перечислила прозвища, которые придумали ей коллеги и друзья: «Сталин», «Ким Чен Ын», «Круэлла», «Свинелла», «леди Свин», «кабаниха». Вся эта коллекция, по словам артистки, отсылает к ее диктаторскому нраву и взрывному характеру.

Сейчас Слава отдыхает на Мальдивах — и, судя по соцсетям, в компании мужчины по имени Дмитрий, который входит в ее команду. Однако перед поездкой певица пережила сильный стресс.

Недавний концерт в Пензе едва не обернулся скандалом: зрители были недовольны, обвинили артистку в нетрезвом состоянии и пении под фонограмму. Позже выяснилось, что у Славы случился нервный срыв.

После инцидента певица вышла на связь с подписчиками и раскрыла подробности случившегося. Она не стала оправдываться, но объяснила, что накопившееся напряжение дало о себе знать в самый неподходящий момент.

Сейчас, вдали от суеты, она восстанавливается и, похоже, даже находит повод посмеяться над собственным имиджем «диктатора».

