Бывшая российская конькобежка пожаловалась на полное отсутствие финансирования в Дании

В 2023 году призер чемпионатов мира и неоднократная чемпионка Европы вышла замуж за датского спортсмена Виктора Торупа и перешла в сборную Дании. В январе Просвирнова в очередной раз выиграла чемпионат континента, но из-за отсутствия датского гражданства не смогла попасть на Олимпиаду.

Конькобежка рассказала, что она полностью лишилась всякого финансирования, когда стала выступать за Данию. При этом она до сих пор не состоит в национальной сборной и не понимает критериев попадания туда. Но даже если бы Просвирнову зачислили в команду Дании, она бы не получала там зарплату и в лучшем случае могла бы рассчитывать на некоторую компенсацию расходов.

«Я не могу никак на это повлиять. Дать мне паспорт или нет, в какие сроки — это решение страны. Мне остается только готовиться к соревнованиям, где я могу выступать, то есть к чемпионату мира в марте. Сейчас уже понимаю, что, возможно, мой выбор в пользу Дании был не самым разумным. Но дело даже не в Олимпиаде, а в целом в отношениях с федерацией», — рассказала Просвирнова.

28-летняя спортсменка призналась, что еще не решила, что будет делать в дальнейшем.

