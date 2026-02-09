Гашек отреагировал на слова Кучерова о неполноценности олимпийского турнира без россиян

Бывший голкипер Доминик Гашек отреагировал на слова нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о недопуске россиян к Олимпийским играм.

Кучеров заявил, что хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии не является соревнованием всех сильнейших, поскольку в нем не участвует сборная России.

«Благодаря решению ИИХФ об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживет остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду», — написал русофоб Гашек в соцсетях.

При этом он выразил сожаление о том, что Кучеров может играть в НХЛ. Гашек назвал заокеанскую лигу рекламой СВО из-за того, что там выступают российские хоккеисты.

Никита Кучеров является одним из сильнейших нападающих мирового хоккея. Он трижды в своей карьере выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру НХЛ).

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал Игоря Ларионова за то, что тот в свою гипотетическую сборную России не включил ни одного игрока КХЛ.