Гашек отреагировал на слова Кучерова о неполноценности олимпийского турнира без россиян
Экс-вратарь Гашек: «К сожалению, Кучеров может играть в НХЛ»
Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]
Бывший голкипер Доминик Гашек отреагировал на слова нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о недопуске россиян к Олимпийским играм.
Кучеров заявил, что хоккейный турнир на Олимпиаде в Италии не является соревнованием всех сильнейших, поскольку в нем не участвует сборная России.
«Благодаря решению ИИХФ об отстранении сборной России от международных соревнований Кучеров не проживет остаток своей жизни, зная, что многие люди, включая его сограждан, погибли из-за его игры за российскую национальную команду», — написал русофоб Гашек в соцсетях.
При этом он выразил сожаление о том, что Кучеров может играть в НХЛ. Гашек назвал заокеанскую лигу рекламой СВО из-за того, что там выступают российские хоккеисты.
Никита Кучеров является одним из сильнейших нападающих мирового хоккея. Он трижды в своей карьере выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру НХЛ).
