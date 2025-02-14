Бывшая супруга Петросяна Степаненко закрыла свое юрлицо в России

Елена Степаненко, бывшая супруга Петросяна, закрыла свое юридическое лицо в России после разрыва творческого тандема с экс-мужем. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В феврале текущего года Степаненко обратилась в налоговые органы для завершения работы своего юридического лица, через которое она получала доходы от своих выступлений и организовывала концерты.

Ее программа на канале «Россия» была закрыта еще в 2020 году из-за низких рейтингов, а с 2021 года актриса почти совсем ушла со сцены.

Елена рассталась с Евгением Петросяном в 2018 году, после чего он вступил в новый брак с Татьяной Брухуновой, которая значительно младше него. В результате этого дуэт Петросяна и Степаненко прекратил свое существование.

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