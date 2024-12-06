Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка
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38-летняя Эмбер Херд станет матерью во второй раз.
О том, что бывшая супруга Джонни Деппа находится в положении, сообщает StarHit.
В настоящее время она находится на раннем сроке беременности.
Эмбер Херд воспитывает трехлетнюю дочь. Девочку ей родила суррогатная мать.
Херд и Джонни Депп состояли в браке с 2015 по 2017 годы.
Супруги расстались со скандалом. Херд заявила, что Депп поднимал на нее руку, однако тот отверг обвинения бывшей жены.
Обоих супругов обвинили в клевете друг на друга и заставили выплатить крупную сумму денег в качестве компенсации.
Ранее сообщалось о том, что избранница Джонни Деппа Юлия Власова объявила о помолвке.