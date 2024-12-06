Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка

О том, что бывшая супруга Джонни Деппа находится в положении, сообщает StarHit.

38-летняя Эмбер Херд станет матерью во второй раз.

В настоящее время она находится на раннем сроке беременности.

Эмбер Херд воспитывает трехлетнюю дочь. Девочку ей родила суррогатная мать.

Херд и Джонни Депп состояли в браке с 2015 по 2017 годы.

Супруги расстались со скандалом. Херд заявила, что Депп поднимал на нее руку, однако тот отверг обвинения бывшей жены.

Обоих супругов обвинили в клевете друг на друга и заставили выплатить крупную сумму денег в качестве компенсации.

Ранее сообщалось о том, что избранница Джонни Деппа Юлия Власова объявила о помолвке.