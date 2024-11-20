Избранница Джонни Деппа Юлия Власова объявила о помолвке

Отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в соцсети, девушка призналась, что в этом году ей уже дважды делали предложение, и объявила о своей помолвке.

Также Власова рассказала, что задумывается о рождении детей.

Однако, говоря о помолвке, Юлия не назвала имя своего избранника.

Напомним, Власову и Деппа впервые заметили вместе в июле этого года в Лондоне. После этого Юлия никогда не подтверждала роман с актером, но и не опровергала его.

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