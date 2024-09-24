Бывшего футболиста сборной России приговорили к 9,5 года лишения свободы из-за наркотиков

Прикубанский районный суд Краснодара признал Алексея Бугаева, экс-игрока сборной России, виновным в незаконном производстве, продаже или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Бугаеву назначено 9 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Согласно приговору, в октябре 2023 года Бугаев, получив СМС с координатами месторасположения тайника с наркотиками, забрал их общей массой 494,8 г.

Наркотики он приобрел для последующей незаконной продажи, но был задержан полицией.

Сообщается, что 43-летний бывший футболист в своих показаниях заявлял, что не намеревался распространять наркотики, а стремился помочь полиции разоблачить лица, предложившие ему это занятие.

Однако в ходе судебного заседания, после оглашения его показаний, Бугаев полностью признал вину и выразил раскаяние.

Ранее сообщалось, что суд заморозил активы завода КЭМЗ в рамках дела о «Газпром Арене».