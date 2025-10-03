Бывшего игрока КХЛ задержали в Финляндии по подозрению в уголовном преступлении

50-летнего Каралахти подозревают в преступлениях, связанных с наркотиками. Хоккеист свою вину отрицает, но у него имеется неприятный бэкграунд. В 2007 году его уже признавали виновным по приобретению в Эстонии запрещенных веществ на сумму €10 тыс. — тогда Каралахти отделался условным сроком на один год и восемь месяцев.

Каралахти играл в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз». В 2011-13 годах хоккеист выступал в КХЛ за минское «Динамо».

