Овечкин провел первый матч после травмы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел свой первый матч в предсезонке НХЛ, вернувшись на лед после травмы.

«Столичные» уступили «Бостон Брюинз» со счетом 1:3.

Овечкин получил солидный айс-тайм (21:07), нанес один бросок в створ ворот соперника, совершил три хита и завершил матч с показателем полезности «минус 2».

В матче также принимали участие российские нападающие «Бостона» Георгий Меркулов и Марат Хуснутдинов, а также форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко. Никому из них не удалось отметиться результативными баллами.

Свой первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет именно с «Бостоном» в ночь на 9 октября.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил надежду, что Овечкин наберет необходимую форму к старту регулярного чемпионата.