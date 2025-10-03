Овечкин провел первый матч после травмы
«Бостон» обыграл «Вашингтон» в первом матче Овечкина после травмы
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел свой первый матч в предсезонке НХЛ, вернувшись на лед после травмы.
«Столичные» уступили «Бостон Брюинз» со счетом 1:3.
Овечкин получил солидный айс-тайм (21:07), нанес один бросок в створ ворот соперника, совершил три хита и завершил матч с показателем полезности «минус 2».
В матче также принимали участие российские нападающие «Бостона» Георгий Меркулов и Марат Хуснутдинов, а также форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко. Никому из них не удалось отметиться результативными баллами.
Свой первый матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет именно с «Бостоном» в ночь на 9 октября.
Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил надежду, что Овечкин наберет необходимую форму к старту регулярного чемпионата.