Бывшего пилота «Формулы-1» арестовали за незаконное владение «Ламборджини»

По данным источника, Маркеса задержали, когда он ездил по Сан-Паулу на автомобиле без номерных знаков. Полиция проверила «Ламборджини» и обнаружила за автомобилем задолженность в размере 1,3 млн бразильских реалов ($240 тыс).

49-летний Маркес выступал в «Формуле-1» за команду «Минарди» в 1996, 1997, 2001 годах. Гонщик не набрал ни одного очка в зачет своей команды, его лучшими результатами были два девятых места в сезоне-2001.

Ранее стало известно, что в «Зените» не исключают возможности изучения португальского языка в клубной академии. За основную команду петербургского клуба выступают семь бразильцев.