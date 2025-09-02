«Зенит» планирует ввести португальский язык в академии: за основную команду играют семь бразильцев

Председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина положительно отнеслась к идее изучать португальский язык в клубной академии.

Накануне в «Газпром-Академии» состоялась торжественная церемония открытия нового комплекса, в котором будут размещены общеобразовательная школа, крытый футбольный манеж и офисные помещения.

Глава «Зенита» ответила на вопрос корреспондентов о возможности введения в академии португальского языка.

«Это очень неплохая идея. Все языки очень важны и нужны. Они дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи и развивают память с интеллектом. А интеллект в спорте важен, особенно в футболе», — сказала Илюхина.

В настоящее время за петербургский клуб выступают пять португалоговорящих футболистов — бразильцы Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Жерсон, Педро и Луис Энрике.

После семи туров «Зенит» занимает пятое место в РПЛ, набрав 12 очков.