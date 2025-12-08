Бывший форвард «Динамо» назвал подходящего тренера для бело-голубых

После отставки Валерия Карпина «Динамо» временно возглавил Ролан Гусев. При нем в РПЛ бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо» (3:0), уступили «Ахмату» (1:2) и сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). Также в Кубке России «Динамо» уступило «Зениту» (0:1), но по сумме двух матчей прошло в полуфинал Пути РПЛ.

«Пока результата нет: четыре матча, но ничего по сути нет. Ну, взяли одно очко со «Спартаком»… Все‑таки поопытнее тренера нужно назначить. Большой клуб и большие задачи — нужно, чтобы посолиднее тренерский штаб был в «Динамо», — сказал Терехин.

По его мнению, подходящими тренерами для «Динамо» могли бы стать известные в прошлом игроки бело-голубых Игорь Колыванов или Андрей Кобелев.

57-летний Колыванов тренировал «Уфу», «Торпедо», ереванский «Арарат», а последним его клубом был «Текстильщик» из Иваново, который он покинул в 2024 году. Ровесник Колыванова Кобелев возглавлял «Динамо» в 2006–2010 и 2015–2016 годах. После этого специалист оставался без работы.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на десятом месте в РПЛ. В 18 матчах команда набрала 21 очко.