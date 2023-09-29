Бывший футболист «Локомотива» угрожает покончить с собой

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека, ныне выступающий за «Ниццу, угрожает покончить с собой, сообщает France Bleu.

Футболист стоит на краю 100-метрового виадука Маньян во Франции. На место уже прибыли экстренные службы. «Ницца» прислала своего клубного психолога.

По информации RMC Sport, ситуация может быть связана с тем, что недавно 22-летний спортсмен пережил «любовное разочарование». Одноклубники срочно разыскивают бывшую девушку Бека-Бека.

На одной полосе виадука перекрыто движение, из-за чего образовалась пятикилометровая пробка.

Бека-Бека выступал за «Локомотив» в сезоне 2021/22. После этого полузащитник перешел в «Ниццу» за 12 млн евро. В нынешнем сезоне футболист не провел на поле ни одной минуты и был включен в заявку «Ниццы» лишь в двух матчах.