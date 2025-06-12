Бывший футболист московского «Спартака» снова задержан в ОАЭ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес вновь задержан в Дубае по запросу голландских властей. Об этом сообщает De Telegraaf.

По сообщению иностранных обозревателей, 33-летний футболист находится под стражей по двум уголовным делам. Напомнили, что спортсмен был заочно осужден на 1,5 года за ножевое ранение родственника, а также получил шесть лет за контрабанду 1,3 тонны кокаина в Антверпен.

Промес находился в ОАЭ с 2023 года, где играл за «Дубай Юнайтед» после ухода из московского «Спартака». В марте 2023 года его уже задерживали по «красному уведомлению» Интерпола, но затем отпустили с запретом на выезд из страны.

Нидерланды настаивали на экстрадиции и недавно смогли добиться разрешения. Адвокат афроамериканского футболиста подвердил, что Промеса задержали и арестовали для дальнейшей отправки под ответственность нидерландских правоохранителей. Защитники спортсмена пытаются обжаловать арест.

Ранее сообщалось, что экс-звезда «Спартака» Квинси Промес принял ислам.