Экс-звезда «Спартака» Промес принял ислам

Отмечается, что это решение футболист принял летом 2024 года после его истечения контракта со «Спартаком». Соглашение не было продлено из-за того, что Квинси не мог покинуть ОАЭ, где он был задержан по требованию прокуратуры Нидерландов.

На родине его приговорили к шести годам за контрабанду наркотиков и к полутора — за попытку убийства двоюродного брата.

В настоящее время 33-летний Промес играет во второй лиге ОАЭ за клуб «Дубай Юнайтед». Квинси является лучшим бомбардиром команды и четвертым всей лиги с 11 мячами. В последнем матче против клуба «Дибба Аль-Фуджайра» нападающий сделал дубль.

Промес не раз заявлял, что мечтает вернуться в «Спартак». За столичный клуб он провел 235 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 59 передач.

Ранее суперкомпьютер портала Opta Sports рассчитал шансы команд на победу в РПЛ.