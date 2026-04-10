Бывший футболист ЦСКА доигрался до Сингапура

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда объявил, что со следующего сезона будет выступать за клуб из Сингапура «Альбирекс Ниигата».

39-летний футболист возобновит карьеру игрока после полуторагодовой паузы. Хонда стал владельцем японского клуба «Эдо Ол Юнайтед» и занимался его делами.

За ЦСКА Хонда выступал в 2010-13 годах, и российский клуб стал для него местом, где японец задержался дольше всего. Полузащитник провел за армейцев 127 матчей во всех турнирах, забив 28 мячей и отдав 29 передач.

После ухода из ЦСКА Хонду изрядно помотало по свету. Футболист поиграл на всех континентах, кроме Африки. В его послужном списке клубы из Италии, Голландии, Бразилии, Мексики, Австралии, Азербайджана, Литвы, а под конец карьеры Хонду ненадолго занесло в экзотический Бутан.

