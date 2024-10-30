Бывший генеральный секретарь FIFA Жером Вальке поделился с «Матч ТВ» своими впечатлениями о поездках в Россию перед чемпионатом мира 2018 года, где он иногда наслаждался водкой в компании Виталия Мутко и посещал балет.

Мутко занимал пост президента Российского футбольного союза (РФС) с 2005 по 2009 и с 2015 по 2018 год, входил в организационный комитет чемпионата мира 2018 года до конца 2017 года, а также руководил Министерством спорта до 2016 года, после чего стал вице-премьером до 2020 года.

Право на проведение чемпионата мира было присуждено России в декабре 2010 года, что, по словам Вальке, привело к его частым поездкам по стране.

«И я никогда не видел медведей на улице, и уж тем более играющих на балалайке. Но я видел игру на этом инструменте на различных культурных мероприятиях. Вместе с супругой в Санкт‑Петербурге ходили на балет. А что касается водки, то ее мы пили с Мутко», — сказал Вальке.

Он также подчеркнул, что Мутко, хоть и кажется сдержанным, на самом деле очень открытый и преданный делу человек, что способствовало успешному проведению чемпионата.

Ранее вратарь «Спартака» Селихов подтвердил, что интерес к футболу в России снизился. По его словам, множество стадионов, построенных к чемпионату мира 2018 года, теперь остаются пустыми.

Данные исследования ВЦИОМ показали, что 77% жителей России не испытывают интереса к футболу, в то время как в 2005 году этот показатель составлял 43%.