Он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, которые продемонстрировали уменьшение популярности футбола в стране. Как сообщил портал «Sport24», игрок выразил согласие с представленными данными.

«Посмотрите на российскую лигу и количество зрителей на матчах. Мы построили множество стадионов, но многие из них остаются пустыми. Разве интерес не падает?» — сказал Селихов.

Данные исследования ВЦИОМ были обнародованы 30 сентября и показали, что 77 процентов жителей России не испытывают интереса к футболу, в то время как в 2005 году этот показатель составлял 43 процента.

Ранее сообщалось, что ICF восстановила золото чемпионата мира 2024 года для российского спортсмена.